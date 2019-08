Atrás el lavagnismo, con 8.374 votos, no tuvo incidencia en la polarizada elección, al igual que el Frente de Izquierda, que obtuvo 5.626 electores.

En porcentuales, Leo Nardini obtuvo el 63,83% de los votos, frente al 26,11% del macrista Cariglino. En números, el candidato del Frente de Todos logró 126.836 sufragios, mientras que el ex alcalde, desde Juntos por el Cambio, obtuvo 51.886.

El intendente de Malvinas Argentinas aplastó al ex barón Jesús Cariglino, a quien le sacó 75 mil votos. En la previa al escrutinio definitivo, la diferencia había quedado en 71.730.