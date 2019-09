Ambos espacios tuvieron internas. Por el lado del Frente de Todos, el intendente Gustavo Menéndez, se impuso con comodidad a las otras dos listas con las que compitió. Una de ellas la encabezaba el ex jefe comunal Raúl Othacehé, quien obtuvo 40.732 votos, todos propios, ya que su nómina no llevaba copete nacional. ¿Podrá ‘el Tano’ contener a todos los electores de ‘el Vasco’?

This site is protected by wp-copyrightpro.com