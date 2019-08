Deberán trabajar para no perder votos en octubre y para evitar el corte de boleta en contra, ya que la fórmula presidencial de Consenso Federal consiguió 17.786 votos, 3.595 electores más que la opción distrital.

En Vicente López, Consenso Federal no pudo escapar de la polarización. Entre las tres listas que se presentaron en la interna -la ganadora fue la encabezada por Marta Tello y Alan Avaca- cosecharon 14.191 votos. No obstante, el espacio consigue un 8,33% del total de votos, lo que lo deja muy cerca de obtener representativad en el Concejo Deliberante.

Los números definitivos no marcaron grandes diferencias respecto del resultado provisorio. El candidato a intendente de Juntos por el Cambio, el actual mandatario Jorge Macri, triunfó con 95.709 votos, superando por 48.823 electores al postulante del Frente de Todos, Lorenzo Beccaria, que logró 46.886 votos. Más del doble.