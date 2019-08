Ante la devaluación de la moneda nacional y la escalada de precios, el funcionario optó por brindar esta serie de bonos como paliativo. Cabe destacar que no es la primera vez que el alcalde, desde que asumió como intendente, toma este tipo de medidas. Ya lo había hecho antes del cierre de paritarias y en fechas próximas a las fiestas de fin de año.

La Dirección de Recursos Humanos de Malvinas Argentinas informó que el jefe comunal Leo Nardini decidió otorgar un bono no remunerativo de 9 mil pesos. La medida es en respuesta a la crisis económica y social que atraviesa el país, y alcanza a trabajadores municipales y beneficiarios del programa de becas.

