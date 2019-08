“No parecen hechos aislados, sino que hay una clara intencionalidad de dañar el espacio público, porque no se puede explicar que una persona arranque con cables completos las luminarias de una escultura, prenda fuego un contenedor de basura, rompa los flexibles de los baños para que se inunde una plaza”, concluyó el subsecretario de Espacio Público.

“Nunca vimos semejante nivel de violencia contra el patrimonio de los vecinos. Estamos viendo las cámaras de seguridad de la zona y reforzando los patrullajes, pero esto es algo que está orquestado, no son acciones espontáneas”, afirmó Leandro Martín, subsecretario de Espacio Público.