Según expone Valenzuela en sus redes, con veracidad, su boleta fue la más votada en cuanto a los cargos municipales, sin embargo, los más de 100 mil votos que obtuvo el peronismo local le dan confianza a quien resultó el precandidato ganador, Juan Debandi, quien cree que esos sufragios no se irán a otras opciones en octubre. La combinación Debandi – Collia, con la Lista 2, alcanzó 54.158 votos. Dentro de la primaria del Frente de Todos, el segundo candidato más votado fue Gustavo Torres, con 18.437 votos, seguido de Octavio Argüello, quien logró 13.699. El corte entre presidente, gobernador e intendente fue mínimo, apenas 3 mil votos negativos en la suma de opciones locales.

Los resultados definitivos de Tres de Febrero no modificaron en gran medida los números conocidos horas después de las PASO. El Frente de Todos, en la sumatoria de las cinco listas que participaron de la interna, se hizo con 101.519 votos, el 48,63%, mientras que la propuesta de Juntos por el Cambio, encabezada por el intendente Diego Valenzuela, alcanzó 76.367 votos, lo que conforma el 36,59%.