Estamos cubriendo con nuestro presupuesto los comedores universitarios que permiten alimentar a toda la comunidad universitaria, que vemos día a día incrementarse en su concurrencia; las becas de estudio, de transporte, de apuntes, entre otras. Las becas se financian con el propio presupuesto universitario que permiten que nuestros estudiantes no abandonen sus carreras ante de la situación socio económica actual. Tan importante como las anteriores es cubrir el costo de las residencias universitarias que permiten para los hijos e hijas de nuestro país una vivienda digna.

Con su presupuesto, hoy las universidades no solo no cubren los gastos de funcionamiento a partir del encarecimiento de los servicios que se pagan y la disminución de la capacidad de compra de los insumos básicos para los laboratorios y otros insumos y equipamientos que se compran en dólares, sino que, tampoco, pueden resguardar las necesidades imprescindibles de la comunidad universitaria. En el marco de la compleja situación económica por la que atraviesa nuestra Nación, resulta imperioso garantizar que nuestros estudiantes continúen sus estudios. Las dificultades económicas se han incrementado para muchos de ellos y para sus familias.

Las universidades públicas, como instituciones democráticas y plurales dedicadas a la enseñanza, la investigación y la extensión, tenemos presencia en todo el territorio nacional y un fuerte compromiso social. Queremos poner todo nuestro enorme potencial para contribuir con los futuros gobiernos electos por la voluntad popular y, en particular, para transitar los meses que restan para el cambio de periodo presidencial con el menor costo social posible. Más allá de las magnitudes de las crisis, lo que resulta claro es que los más afectados siempre son los sectores de menores ingresos de nuestra sociedad.