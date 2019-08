“Este, sin duda, es el mejor Consultorio Jurídico Gratuito que hoy tiene la Provincia, no solo por lo edilicio sino por la calidad humana y profesional de la gente que trabaja”, manifestó, orgulloso, el presidente de la entidad. Adelantó luego que, en un futuro, se evalúa construir un salón de actos para el Colegio de Abogados de San Martín en la planta alta del edificio anexo. “La idea sería transformar el actual salón de actos en un espacio de trabajo para los abogados”, aclaró.

“Acá va a funcionar un centro de mediaciones, con la ventaja que va a estar frente a los Tribunales de San Martín”, detalló, y explicó que “para la sociedad en general hay algo muy importante como lo es el Consultorio Jurídico Gratuito”. “Los abogados tenemos la obligación de asistir, en materia legal, a las personas carentes de recursos, por eso hay un espacio de este tipo en las ciudades cabecera de los municipios que integran el Departamento Judicial de San Martín. La de San Martín funcionaba en una casa, que claramente no era el lugar, por eso ahora va a funcionar acá”, añadió.