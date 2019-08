También Claudia Berretta, técnica en hemoterapia del Hospital Belgrano, dijo que “hay mucha gente que no tuvo posibilidad en la vida para poder estudiar y crecer, y quedaron estancados en un puesto de trabajo sin poder avanzar, y son los más castigados, con un menor sueldo”.

Por su parte, Miguel Codino, responsable del área de Formación y trabajador del Hospital Eva Perón comentó que “la gente está mal, somatiza la queja, y nosotros estamos acá para dar respuestas”. “También hay muchos compañeros idóneos en sus labores pero que no tienen el titulo secundario, y hoy esa situación dificulta las recategorizaciones y los pases a planta permanente”, explicó.

Con esto, el gremio de San Martín busca cumplir con la representación “que en los ’70 tenía la CGT de los Argentinos, que no solo representaba a los trabajadores sino también a las organizaciones sociales, a los centros de estudiantes y a las universidades”. Asimismo, recordó la situación que atravesaban “los compañeros que se quedaban sin trabajo en los ’90, a los que buscábamos reinsertarlos en el mundo del trabajo”, por lo que hoy “desde esta seccional ponemos a disposición esta y otras herramientas” con la finalidad de formar para garantizar una salida laboral o estabilidad en sus puestos.

Pablo García, secretario general de ATE San Martín comentó que la idea surgió del Departamento de Formación, “y hoy lo lanzamos oficialmente, el Plan FINES abierto a la comunidad, no solo para los trabajadores de ATE si no también para vecinos con o sin empleo”.