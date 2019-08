Lo venimos difundiendo desde hace años gracias al aporte de los vecinos y el recorrido diario de nuestros periodistas por las calles del distrito. En los barrios no hay presencia del Estado municipal: Calles de tierra sin ningún tipo de mantenimiento, basurales que crecen día a día ante la falta del servicio de recolección, y casi la totalidad de los vecinos que no tienen cloacas ni agua corriente. No obstante, el gobierno de Mario Ishii tiene dinero para pagar un show de transformismo.

Se trata del espectáculo de Marín Cirio -‘La Faraona’- una carismático youtuber que llegó a enfrentarse a la cantante Gladys ‘la Bomba’ Tucumana cuando la criticó por su rol de asesora de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, además de tratarla de “ñoqui”.

Hoy el también instagramer no se incomoda por cobrar un fastuoso caché del gobierno municipal de José C. Paz por realizar un show de transformismo, recursos que pagan los vecinos destinados a obras que, en 25 años de la misma administración, no se hicieron.

Mientras Ishii apuesta al pan y circo en su feudo clientelar, los vecinos cercanos al basural de San Atilio siguen viviendo entre las ratas y las infecciones, foco de insalubridad causado por los propios camiones del Municipio que siguen volcando residuos de manera clandestina. Este sábado desde las 14, en la plaza barrial, llevarán a cabo una mateada para seguir protestando contra la situación.