“La educación para adultos es una herramienta fundamental que permite que el sistema se adapte a la persona. Por distintas circunstancias, muchas personas no pueden cursar el primario y secundario cuando son chicos, por eso acá se les brinda una muy buena posibilidad para finalizar sus estudios. Qué mejor que además esto sea acompañado de alfabetización digital, fundamental hoy en día para todos los rubros”, afirmó Posse.

This site is protected by wp-copyrightpro.com