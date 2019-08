El Centro de Patología Mamaria de Malvinas se inauguró en 2018 para brindar mayor intimidad en los estudios de la mujer. Cuenta con un mamógrafo digital de alta resolución que permite la detección eficaz y temprana de las patologías mamarias, la mesa de punción esteriotáxica permite tomar una biopsia para saber si se trata de algo benigno o no, sin tener que ir a quirófano.

This site is protected by wp-copyrightpro.com