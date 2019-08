En 2018 se atendieron un 35 por ciento más de mujeres que en 2017 y este año se espera que la convocatoria aumente. La campaña dura aproximadamente dos meses, en los que se recorren los centros siguiendo un cronograma estipulado que cada vecina puede consultar en las redes sociales del Municipio. Es primordial que quienes hayan sacado turno acudan efectivamente al estudio el día pactado, para que puedan llevar un registro certero de su salud y no pierdan tiempo valioso. Asimismo, resulta imprescindible consignar de manera correcta los datos personales durante la consulta para que, en caso de ser necesario, los profesionales puedan contactarse con las pacientes.

Los profesionales de la salud recorrerán los centros periféricos de lunes a viernes por la mañana para realizar los controles de Papanicolaou, cruciales para detectar las células anormales en el cuello uterino, y exámenes de mama. Aunque pueden causar algunas molestias, las intervenciones duran apenas unos minutos y no son dolorosas. Por lo general se recomienda realizar controles regulares a partir de los 21 años, pero la frecuencia de los mismos dependerá en cada caso según la edad, la historia clínica y los resultados de estudios anteriores.