La coordinadora de Derechos Humanos y Culto de San Fernando, Cristina Maderna, explicó: “Hoy acompañamos a los sobrevivientes que viajaron para realizar una producción acerca del ex centro clandestino de detención, ubicado en la tercera sección del Delta sanfernandino. Como siempre fue un encuentro muy emotivo y desde el Municipio nuevamente aportamos la logística para que se puedan trasladar hasta aquella zona y llevar adelante la grabación”.

La Comuna acompañó a sobrevivientes de la última dictadura militar aportando la logística para que puedan trasladarse al predio donde funcionó el ex Centro Clandestino de Detención, ubicado en arroyo Tuyú Paré. El sábado 7 de septiembre, a las 16, las autoridades de San Fernando, Tigre, Provincia y Nación, junto a la Comisión de la Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte, descubrirán una señalización y realizarán un acto en la Estación Fluvial de Tigre. Allí se proyectará el material grabado.