Los chicos pasaron una mañana llena de camaradería y diversión. Celeste comentó: “En la clase de cocina, la estamos pasando muy bien. Es la primera vez que participo y me gusta mucho”. Otra sanfernandina, Rosana, dijo que “hoy hicimos donas, usamos distintos ingredientes y aprendimos mucho”. Y Gloria afirmó: “Nos pusimos a cocinar con nuestros compañeros, hicimos rosquitas y me gustó mucho. Las pasamos muy bien, esperemos volver”.

Por otro lado, recordó que comienzan nuevamente las clases en la dependencia. “El próximo lunes 26 de agosto arrancamos con nuevos cursos, vamos a tener Panadería, Pizzería, Pastelería, Nutrición y Seguridad e Higiene. Y el 6 de septiembre vamos a tener la fiesta aniversario con seminarios todo el día y vamos a finalizar con una merienda. La idea es que vengan también ex alumnos que están iniciando sus emprendimientos”, contó.

El Municipio de San Fernando trabaja intensamente tanto en la educación formal como en la no formal, como política de apoyo y de igualdad de oportunidades al sostener cursos de capacitación con salida laboral. La amplia oferta de cursos de la Escuela de Oficios del Centro Educativo Social abarca diferentes rubores de la gastronomía y eventos.