Afortunadamente Alma tuvo heridas leves, pero sufrió una situación traumática a causa de la irresponsabilidad de un joven al que no le importó poner en riesgo su vida ni la de terceros.

El impacto dio de lleno en una joven, Ayelén Cabrera, quien recibió las mayores heridas, y de alguna manera amortiguó el impacto a la criatura: “Si no hubiese estado ella, mi hija hoy estaría muerta”, exclama la mamá. La joven resultó con fractura de cadera y pelvis.