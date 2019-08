Federico Achával acompañó a mujeres referentes de distintos merenderos de la localidad de Derqui en el curso de panadería que organiza el Movimiento de Unidad Popular (MUP). En ese marco, el candidato a Intendente se refirió a la situación económica y social y dijo: “Macri y Ducoté van a dejarnos una Argentina y un Pilar de falta de trabajo y de tristeza”.

Achával se refirió al estudio del Observatorio de la Deuda Social Argentina que detectó que más cantidad de niños, niñas y adolescentes experimentaron “hambre” por falta de alimentos en el último año: “Hoy en nuestro país hay 1 de cada 3 chicos que no puede acceder a una alimentación con los nutrientes necesarios. Es la consecuencia más cruda de las medidas económicas de Cambiemos. Cada subida del dólar, cada aumento de la inflación, cada mes que volvemos a ver que caen las ventas en los supermercados; tiene un impacto directo en la vida real de miles familias. Son las medidas que provocan que en muchos hogares hoy, cuando llega la hora de almorzar o de cenar, no haya un plato de comida en la mesa sino una taza de mate cocido”.

En ese sentido, remarcó que “Las políticas de Macri hicieron que la leche, la carne, un paquete de arroz, y hasta el pan hoy sean un lujo para muchos. Y en Pilar, el cinismo de Ducoté, quiere tapar toda esa penuria comprando la voluntad de la gente como si él no fuera también responsable de este desastre”.

Refiriéndose al curso de panadería, en el que las mujeres reciben una formación de 4 meses con el certificado del Ministerio de Educación y de Trabajo, destacó: “Hoy, en este curso de panadería vemos a mujeres que están haciendo un esfuerzo enorme para salir adelante y para hacerle frente a esta situación. Son mujeres que se organizan y que a pesar de las dificultades buscan herramientas para sacar adelante sus merenderos”.

“Durante estos cuatro años muchas familias perdieron su trabajo, y se les hizo cada vez más difícil pagar las cuentas o hacer las compras. Frente a eso, hubo mujeres que abrieron las puertas de su casa para poner un merendero y que fueron recibiendo cada vez más chicos. Ellas cumplen un rol que debería cumplir el Estado, por eso siempre las vamos a acompañar y apoyar”.

Quien también participó de la actividad fue la candidata a primera concejal por el Frente de Todos, Lourdes Filgueira, quien expresó: “La fuerza de estas mujeres es impresionante. No solamente no bajan los brazos sino que además hacen todo con una mirada y un compromiso social enorme. La mayoría de ellas lleva adelante merenderos, en donde cada día reciben a más niños, niñas, padres y madres que no tienen para comer”.

Luego mencionó: “Ante las injusticias de Cambiemos siempre hay mujeres que se unen y se organizan, porque no son indiferentes a que hoy en el conurbano 1 de cada 3 chicos tenga hambre”. Y afirmó que “Necesitamos un gobierno que tome medidas urgentes para que no haya un niño más con hambre, estamos hablando del derecho más básico y fundamental”.

Finalmente, Federico Achával dijo: “Los argentinos y las argentinas están haciendo un enorme esfuerzo para que nuestra sociedad no se caiga. En el Frente de Todos vamos a seguir acompañando a los que sufren esta dura realidad hasta poder transformarla en una que le dé trabajo, esperanza y oportunidades a todos”. Y concluyó: “Nuestro compromiso es que en un futuro cada una de estas mujeres tenga un Estado que las represente, que genere las condiciones para que puedan progresar y darle a sus hijos la vida y el desarrollo que sueñan”.