“Ahora el intendente intenta tomar una serie de medidas que son manotazos de ahogado, tienen que ver con querer ganar una elección pero no hay un cambio de fondo con respecto a la mirada de fondo”, subrayó. “Fue el propio Ducoté el que dijo que iba a parar las obras y reemplazarlas por dinero, es un engaño más de Cambiemos”, agregó.

This site is protected by wp-copyrightpro.com