“El gobierno no ha desarrollado una política que genere previsibilidad en la gente”, consideró, y aseguró que “las medidas que tomaron ahora son paliativas y responden a la coyuntura electoral”. “Significaron un alivio muy pequeño para la gente que ya venía muy golpeada por la escalada de los precios, los tarifazos y la inflación galopante”, añadió, y remarcó que, por ejemplo, con la quita del IVA a algunos productos se vieron afectados los ingresos por coparticipación de las provincias. “Malvinas Argentinas va a recibir 34 millones de pesos menos”, aseguró.

“Algunos quieren hacernos responsables del momento económico, pero nosotros no somos la fuerza gobernante a nivel nacional ni provincial”, manifestó. “Tenemos que ser cautos con las declaraciones que se hagan o con cualquier cuestión que se esboce a nivel mediático, porque se puede generar algún problema mayor con los mercados, problemas que impactan en el desarrollo de la vida cotidiana de los millones de argentinos”, analizó.