Por último, el deportista amateur Diego opinó: “Pasamos un lindo momento y es muy importante que haya una pista pública para los vecinos de San Fernando. Hace 15 años que hago skate y poder venir hoy con mi hijo me da una felicidad inmensa”.

En tanto, Daniela coincidió: “La pasé hermoso, mucha gente se acercó a participar de la competencia. Pude andar en skate y fluir en la pista que está buenísima. Me gusta mucho la parte de bowl gigante, es un desafío entrenar ahí”. El sanfernandino Tomás dijo: “La pista está tremenda, fue inaugurada hace poco y le estamos sacando provecho. Esperemos que sigan viniendo a San Fernando con este tipo de competencias”.

Los protagonistas de la competencia también opinaron sobre la jornada y la pista recientemente inaugurada. Por ejemplo, la vecina Mayra comentó: “Está muy bueno compartir una tarde en esta pista y que crezca el skate en la zona. Arranqué con este deporte hace cuatro años y nunca lo dejé. Es la primera vez que vengo a este Parque de Deportes Extremos y me encanta”.

En ese sentido, destacó: “Nos pone contentos que los vecinos participen de estas competencias, porque construimos la pista con las tres modalidades de Bowl, Park y Street para contener a muchos chicos que no tenían un lugar para practicar. Es parte de la integración que planteamos desde el Municipio y por eso estamos muy orgullosos”.

Los representantes de Buenos Aires se acercaron a San Fernando para disputar la instancia final del torneo en las categorías Sub 14, Sub 18, Amateur y Femenina Open. Acompañaron el evento en representación del Municipio, el presidente del Concejo Deliberante de San Fernando, Santiago Aparicio; y el secretario de Educación y Deportes, Carlos Traverso.

Cientos de vecinos participaron de la "Copa San Fernando", que se vivió durante todo el sábado en el Parque de Deportes Extremos. Los representantes de Buenos Aires se acercaron a San Fernando para disputar la instancia final del torneo en las categorías Sub 14, Sub 18, Amateur y Femenina Open. Acompañaron el evento en representación del Municipio, el presidente del Concejo Deliberante de San Fernando, Santiago Aparicio; y el secretario de Educación y Deportes, Carlos Traverso.