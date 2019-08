Finalmente, el alcalde hurlinghense aseguró que el gobierno nacional “hizo todo mal” y solo “benefició a cuatro o cinco a migos”. “Generó devaluaciones y no empleo”, concluyó.

“Uno tiene que fijar prioridades cuando gobierna, y nosotros tomamos la decisión de que haya un plato de comida en las casas de los vecinos, es increible que en la Argentina del campo haya gente que no puede comer”, enfatizó.