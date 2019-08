La Comuna trabaja por más seguridad, no solo con la incorporación de nuevos móviles. Nardini dijo: “No es solo más patrulleros, el nuevo Centro Operativo Municipal dentro del Polo de Seguridad, más cámaras o más fibra óptica en diferentes lugares, sino también invertir en la recuperación del espacio público para que se vuelvan lugares seguros, las luminarias que pudimos poner invirtiendo casi 300 millones de pesos en todo el distrito, los tres nuevos polideportivos para que se generen más oportunidades en la contención de muchos jóvenes. Todo eso tiene que ver con un acompañamiento continuo”.

