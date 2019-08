El año 1950 transcurría normalmente con múltiples homenajes al General San Martín en el centenario de su muerte. Pero el sábado 26 de agosto un incendio en una fábrica de zapatillas de goma, ubicada en la calle Libertad al 400, sacudió no sólo a San Isidro sino a todo el país. El fuego se expandió al piso de arriba de una manera tan rápida que 12 jóvenes quedaron atrapadas y perdieron sus vidas.

“Se cumplen 69 años del fallecimiento de estas trabajadoras, un hecho que revolucionó a todo el distrito. Nos pareció muy importante poder recordar a estas vecinas para que no sean olvidadas”, expresó Carolina Crecenti, a cargo de la dirección de la Mujer y Políticas de Género de San Isidro.