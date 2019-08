El encuentro se cerró con la lectura de algunos de los fragmentos más conocidos de la vanguardista, y un show acústico de Meme Bernachia, que interpretó canciones de cantautoras femeninas. Antes de la venta de libros, y como final de su presentación, Estela Garrido explicó: “A Virginia Woolf no le gustaba vivir. El alivio de la vida era irse, hizo dos o tres intentos y, en el último, lo logró”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com