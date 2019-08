Luego, Nardini hizo referencia a la importancia de “abrir y generar espacios para que los diferentes géneros musicales y culturales se puedan desarrollar y que el público pueda venir a ver lo que le gusta de manera gratuita”. Y agregó: “En este difícil momento del país, no todos pueden pagar una entrada o salir a pasear porque cuesta caro. Acá disfrutamos todos y en familia”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com