“Es la primera vez que estoy en un festival así y no puedo creer la gran cantidad de gente que vino. Es muy importante que el municipio realice estos festivales gratuitos, ya que no todos pueden pagar una entrada y ver a las bandas”, comentó la cantante apenas finalizado el show.

El momento más esperado llegó apenas pasadas las 16, cuando la estrella de cumbia del momento, Johana Rodríguez -ex integrante de la banda “Viru Kumbierón”- subió al escenario junto con sus músicos. Durante casi una hora, los presentes no pararon de cantar y bailar sus temas clásicos como “No te creas tan importante”, “Me vas a extrañar”, y también su último material como solista “La mejor versión de mí”.

Pero como en toda fiesta no podía faltar la música, desde las 13 pasaron por el escenario artistas locales con “Rockeark”, a pura batería y guitarra metálica, siguiendo con la cumbia de “Tambora”, hasta la Orquesta Sinfónica Juvenil de San Isidro.