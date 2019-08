La gente comentaba y decía que “en la Tolosa no entraba un alfiler”. Es que con propuestas de estas características nadie quería perdérselo. Para el sorteo de bicicletas -se entregaron más de 30- y otros importantes premios -que se fueron haciendo a lo largo del evento- debían tener todos los vecinos numerito en mano. La cola para retirarlos tenía, por lo menos, dos cuadras y medias.

