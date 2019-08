Finalmente, Sebastián opinó: “Tengo un perro que rescaté de la calle y lo vine a castrar. La iniciativa está buena porque también ayuda a que no haya animales abandonados en la vía pública”.

El vecino Ángel sostuvo: “El programa es fenomenal, estamos muy agradecidos porque pudimos castrar a nuestras mascotas de forma gratuita”. Por su parte, Susana, coincidió: “La atención es muy buena, a veces la gente no puede pagar un veterinario y esto resuelve mucho la situación”.

Los sanfernandinos aprovecharon la oportunidad para vacunarse y castrar a sus mascotas. Victoria consideró: “El servicio me parece excelente, hoy vine a vacunar a mi gata. Me parece una buena idea que acerquen el servicio a los barrios”.