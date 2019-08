El gobierno de Morón continúa con la puesta en valor de los espacios públicos del distrito. En esta oportunidad, Tagliaferro recibió al embajador del Reino de los Países Bajos para el desarrollo del proyecto “Room of the river”, que permitirá una mejora importante en el cuidado ambiental de toda la cuenca del río Reconquista.

