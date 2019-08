Finalmente, pasó a comisión una solicitud del bloque peronista reclamándole al Departamento Ejecutivo “que tome los recaudos necesarios para lo que resta del proceso electoral hasta las elecciones generales”. Lo que se busca, según reveló Máximo Rodríguez, es que no se repitan situaciones que ya se dieron antes de las primarias, como hostigamientos a empresarios de publicidad por parte del Municipio, y en algunos casos “hasta por parte del propio intendente”; o el retiro de carteles en vía pública por parte de empleados municipales. “este tipo de acciones constituyen delitos electorales”, expresó.

Quien le respondió fue Daniel Pietrantonio, quien sostuvo que “la Comuna no comenzó en 2015”. “El Municipio tiene responsabilidad siempre. Cuando uno llega al gobierno hay que hacerse cargo de todo”, aseveró. Y lo propio hizo Alejandro Collia, al mencionar que el oficialismo “utilizó el hecho políticamente apuntando contra una gestión que aun no sabemos si es responsable”. “A horas de una elección, el intendente recorrió todos los canales repitiendo esto y pegándole a la oposición”, exclamó.

Marcelo Bello, único oficialista en hablar del tema, planteó que “las declaraciones del intendente fueron oportunas”, y acusó a la oposición de usar políticamente el trágico hecho. “Los cambios en el 2018 tuvieron que ver con el uso del edificio, no con modificaciones estructurales”, afirmó, y luego instó a “esperar que la Justicia se expida”. Sin embargo, declaró: “El gobierno anterior se burló de la ley con las excepciones, esos funcionarios e tienen que hacer cargo de lo ocurrido. Este gobierno municipal no autorizó una sola excepción”.

Desde el mismo espacio, Máximo Rodríguez recordó que “hemos presentado un pedio de informes sobre las obras de período 2013-2018”, y que el expeiente no tuvo despacho en la comisión. “La responsabilidad jurídica es de aquellos que están en funciones en este momento”, considero, y expuso que las últimas modificaciones autorizadas por el Ejecutivo fueron en el año 2018. “Presentamos esta interpelación porque los vecinos de Sáenz Peña están preocupados”, resumió.

Así, además de varios convenios, serán debatidos en comisión, una solicitud de los vecinos del barrio Derqui, respaldada por Federico Ferreyra, para instalar la figura de una virgen en una de las esquinas del lugar, con el objetivo que no se arroje basura; un pedido de informes, impulsado por el mismo edil, sobre obras de pavimentación, limpieza y mantenimiento en las calles Tucumán y Cuba del barrio El Libertador, que, denunció, figuran como realizadas y no se hicieron; una solicitud del concejal Alejandro Collia sobre los datos de mortalidad infantil en Tres de Febrero, ya que, según expuso, la tasa aumentó y alcanzó los dos dígitos, “algo que va en contra del descenso que se viene dando hace años”; y un expediente de igual tenor sobre el fallecimiento de una persona en situación de calle en la localidad de Ciudadela el pasado martes 13 de agosto.