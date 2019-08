“Agarró un cuchillo y lo único que hice fue tirarme al piso para cubrir a mi bebe mientras él me apuñalaba”, sostuvo la víctima.

“Agarro las cosas y pedime un Uber”, recordó la víctima en diálogo con Crónica. Mientras su hermano calmaba a los perros que no dejaban de ladrar, Florencia entró con el agresor a su casa y poco después estaba encerrada en el baño.

Después de una separación complicada, Florencia Belizan nunca se quedaba sola y su hermano la acompañaba a todos lados porque tenía miedo. Sin embargo, su ex la convenció de que lo dejara pasar a su casa a buscar sus pertenencias y fue allí que la sorprendió con un cuchillo en la mano.

¿Para qué sirve la perimetral? Potencial femicida apuñaló a su ex mujer delante de su bebé