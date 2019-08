Allí estuvo presente la boxeadora sanfernandina y campeona mundial Érica ‘la Pantera’ Farías. “Una vez más me vine para acompañar a toda la gente que trae sus chicos para ´pasar una linda tarde, y tener un regalito que a veces se hace difícil tener un regalo o pasar un lindo día en comunidad”, aseguró la deportista.

En este sentido, agregó: “Se están viviendo momentos donde falta dinero y el vecino no tiene la posibilidad de llevar a sus hijos a ver un espectáculo, y queremos que sepan que hay una mano solidaria desde la Comuna para que pueden darles un recuerdo a los chicos, algunos regalos o una sorpresa. Que puedan pasar un momento lindo en familia que es lo que más queremos”.