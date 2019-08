El intendente de Fray Mamerto Esquiú expresó su opinión luego de recorrer el Hospital Veterinario y dijo: “Un lugar espectacular, me sorprendí gratamente. Nunca imaginé todas las instalaciones que tiene, está a la altura de todo lo que hace Leo. El objetivo y la idea es instalar algo similar en nuestra ciudad porque hay muchos animales en la calle y no todos tienen la posibilidad de pagar una veterinaria. Escuchamos al vecino, a los grupos de proteccionistas y por eso consultamos y vinimos a Malvinas. Vamos a seguir en contacto con Leo para que nos enseñe a vivir esta experiencia que ya lleva casi dos años y que es sumamente exitosa porque nuestras mascotas son parte de la familia. Los felicito, a él y a todo el equipo que trabaja acá”.

No es la primera vez que Guillermo Ferreyra visita Malvinas Argentinas. Ya había acompañado al intendente Leo Nardini en otras oportunidades y también había recorrido parte del distrito.

Nardini comentó: “Guillermo es mi amigo y es un placer poder mostrarle el modelo y la experiencia del Hospital Veterinario, una iniciativa que ya está por cumplir dos años en el mes de octubre y en donde se atendieron más de 40 mil mascotas, se hicieron más de 900 cirugías y mucha gente trae a quienes hoy ya son parte de su familia. Por eso es muy importante contar con este lugar, que no existía ni en el Municipio ni en la región. Además ayuda en esta situación de crisis ya que es muy difícil para muchos poder pagar una veterinaria y acá encuentran atención en forma gratuita”.