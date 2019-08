Por otro lado, el Sindicato de Empleados y Trabajadores Municipales de Morón reclamó un bono de 5 mil pesos a cobrar antes del 31 del mes en curso, y que el intendente convoque a apertura de paritarias -virtuales porque en el ámbito municipal no existen- ya que, indican, “en 2018 la inflación fue del 47,6 por ciento y los agentes recibieron un incremento del 25 por ciento, por lo que perdieron el 22,6 por ciento de su salario, mientras que hasta julio de 2019 el aumento otorgado por el Municipio fue del 15 por ciento, un 10 por ciento más bajo del índice inflacionario oficial”.

La Asociación de Profesionales del Hospital de Morón denunció el crítico presente que atraviesan por falta de insumos esenciales y por el estado de abandono del nosocomio municipal. En la Guardia no tienen cómo resolver situaciones elementales y plantean que la situación es la más grave de los últimos 20 años. A causa de esto, se debieron suspender todas las cirugías programadas. Quedó solamente operativa la Guardia y los consultorios externos.