En el hecho tomó intervención el fiscal Mario Ferrario, de la Unidad Funcional de Instrucción 2, que caratuló el hecho como “Robo agravado con homicidio resultante” y por el momento no había tomado ningún temperamento legal respecto al policía involucrado, aunque sí ordenó que se le tome declaración.

Según indicó el sitio local Oeste Noticias, al delincuente fallecido, cuya identidad no había sido difundida, se le secuestró una pistola de calibre 22 de marca Bersa.