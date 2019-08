Después de que el oficialismo dijera que podría echarse para atrás con el crédito de 600 millones de pesos, debido a la inestabilidad económica, Santiago Laurent declaró: “Es terrible ver la irresponsabilidad con la que gobierna el Cambiemos de Macri y Ducoté”. “Lo que para Macri son errores menores, y para Ducoté decisiones de las que después se arrepiente, suponen un daño enorme para la gente”, sostuvo.

“Lo que está pasando acá es que Ducoté y Martignone se dieron cuenta de que perdieron las PASO por una diferencia de 15 puntos, y que a partir de octubre se termina la mentira y llega la hora de dar explicaciones. Se dieron cuenta que no van a tener forma de justificar ante los pilarenses y ante la Justicia haber tomado un crédito que, como lo planteamos en su momento, es una locura”, expresó.

“Recién ahora Ducoté y Martignone ven y se preocupan por la volatilidad económica en la que vivimos. Después de haber hipotecado el futuro de los pilarenses por 15 años, ahora hablan de un escenario desfavorable”, mencionó el concejal. Y luego marcó: “Lo único desfavorable para ellos son los tiempos que se aproximan, y las cuentas que van a tener que rendir de cada uno de los actos de su gestión, así como de los cumplimientos o incumplimientos de los deberes de los funcionarios públicos”.

“La gran mayoría de los pilarenses ya no quieren ser engañados por anuncios de cosas que no pasan, o de otras que se esconden. La gente ya no le cree a un gobierno que cada decisión que tomó lo hizo de espaldas a la gente y en favor de los intereses financieros y políticos pero jamás de Pilar”, remarcó.

“Después de 4 años de creer que iban a poder rifar el futuro de Pilar y de la Argentina, ahora Macri y Ducoté acá en Pilar, se chocan con la realidad, y se dan cuenta de que van a tener que explicar cada uno de los desastres que hicieron”, concluyó Santiago Laurent.