Mientras tanto, la fiscalía y comisaría sexta trabajan para obtener más testimonios, sobre todo de vecinos, para reconstruir lo sucedido en la noche del jueves, por qué estaba Juan José Juárez a metros de la casa de su ex, dónde ocurrió el ataque y demás detalles.

Luego de una rápida investigación, se supo que a metros de allí vive Ana Carrizo con su actual pareja. La mujer se desdijo y afirmó no conocer a Juárez, lo que fue rápidamente desmentido por numerosas publicaciones en redes sociales, donde se los ve juntos.

Y añadió: “Ahora lo que realmente queremos es que lo atrapen y lo metan preso. Que se haga justicia y no quede en la nada”.

Mientras se siguen atando cabos para determinar con exactitud cómo se dieron los hechos, la familia de la víctima pide justicia. Además, afirmó que Juárez ya había sido amenazado en más de una oportunidad por el actual compañero de su ex, hombre que por estas horas sigue prófugo.

En la noche del jueves, Juan José Juárez, vecino de Del Viso, fue asesinado a golpes en una calle de Villa Rosa, llamativamente a metros de la casa de su ex pareja, quien quedó detenida.

