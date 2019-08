Griselda también aprovechó la oportunidad. “Disfruté el día con mi nena y la pasamos muy bien con los juegos y los inflables. Me gusta que el Municipio organice estas propuestas para chicos y adultos”, afirmó. En tanto el sanfernandino Armando se acercó con sus dos hijos y agregó: “Me parecen maravillosos estos festejos, mi hija se ganó una bicicleta y pasó una tarde muy divertida”.

La sanfernandina Liliana llegó con su hija Romina. “Estos festejos me encantan, los chicos tienen un momento para divertirse con juegos y entretenimiento gratuito. Además, las plazas están muy lindas y cuidadas”, dijo.