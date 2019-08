“Asistente en el arte de cuidar chicos es importante porque profundiza nuestra idea central, que más gente esté capacitada para cuidar a otras personas. Muchas veces los papás van a trabajar y los chicos quedan solos o con alguien que no está capacitado para asistir de manera correcta. Esta iniciativa viene a dar respuesta a esto”, expresó el presidente de la Fundación Osde, Héctor Pérez.

