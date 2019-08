El Sindicato de Trabajadores Municipales de San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas, con sede...

Y el poder marca la diferencia social. Al margen de la mansión imponente con doble entrada por las calles Francisco Muñiz (ex Ayerza) y Curupaytí, los funcionarios fueron beneficiados por asfaltos para que sus 4×4 todo terreno puedan acceder sin complicaciones a la calle Pueyrredón, y así llegar al centro de la ciudad.

Los Denuchi son sin duda el clan familiar con mayor poder político en José C. Paz. Manejan gran parte de las arcas municipales y su poder territorial es fundamental para la gobernabilidad de su aliado circunstancial, el intendente Mario Ishii.

“Donde existe una necesidad, nace un derecho”, decía Eva Perón. En José C. Paz parece que las necesidades abundan en el pueblo y los derechos son solo para los funcionarios, como los que a diferencia de casi todos los vecinos del barrio Pueyrredón, tienen asfalto.

José C. Paz: Asfalto para funcionarios, barro para los vecinos