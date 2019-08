El Sindicato de Trabajadores Municipales de San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas, con sede...

“Nosotros tenemos cada vez más pacientes, este año tuvimos doscientas mil consultas más que el anterior. La inversión en salud en Malvinas es muy grande, eso fue una decisión del intendente Leo Nardini desde que asumió. Pusimos dos salitas de 24 horas, creamos una dirección de política territorial, reforzamos el primer nivel de atención, multiplicamos horarios y profesionales, incorporamos estudios que antes no había, bajamos en un 26 por ciento la tasa de mortalidad y seguiremos creciendo”, completó.