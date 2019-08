Las cámaras de seguridad municipales lo detectaron y desplegaron un operativo de emergencia. A los pocos minutos arribaron al sitio un móvil del Protección Ciudadana y una ambulancia del Servicio de Emergencias de San Fernando. El chico fue asistido, no presentó mayores lesiones y fue trasladado al Hospital Provincial para ser observado. La madre lo acompañó y optó por no presentar una denuncia ya que el joven había cruzado la calle indebidamente.

