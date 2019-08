Por último, el candidato a intendente dijo: “Vamos a seguir acompañando a la comunidad educativa, reclamando que se ponga una estufa por aula y pidiendo por escuelas dignas para todos”. Y concluyó: “Cada mañana que no se acerca una solución a lo que pasa, Ducoté vuelve a elegir darle la espalda a cientos de padres, madres, alumnos y docentes. Por eso es cada vez más la gente le pide que se deje de hacer campaña y se ponga a gobernar”.

“Siguen demostrando que no les interesa la gente. Macri profundiza un modelo que cada vez le complica más la economía a millones de argentinos, genera más inflación y más angustia. Así como él deja que en la Argentina haya jubilados que pasan el día sólo con una taza de mate cocido en la panza porque no les alcanza para el almacén, en Pilar Ducoté deja que los chicos estudien con frío en las escuelas y les da de comer medio sándwich y una manzana en los comedores escolares. Al hambre que produce Macri, Ducoté le suma su insensibilidad”, comparó.

