El rescate se dio luego de pesquisas llevadas a cabo por la División San Martín de la Policía Federal, institución comandada por Néstor Roncaglia, las cuales determinaron que tres mujeres, una de ellas de 16 años de edad, eran obligadas a tener relaciones sexuales dentro de una casa de una vivienda particular de la localidad bonaerense antes mencionada.

La Policía Federal detuvo a una persona y rescató a tres víctimas de trata que eran explotadas sexualmente en una casa ubicada en la localidad de José C. Paz, provincia de Buenos Aires. Este procedimiento se dio en el marco de las políticas impulsadas por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, el delito complejo en todas sus formas.

Detienen a una persona y rescatan a tres víctimas de trata en José C. Paz