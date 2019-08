El Sindicato de Trabajadores Municipales de San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas, con sede...

De la información oficial trasciende que el dueño de la bicicleta, al verse amenazado, le quitó el cuchillo al presunto ladrón y lo apuñaló. Terminó demorado por la Policía mientras que el supuesto ladrón fue trasladado por el SAME al Hospital Mercante.

Las imágenes impresionan por el grado de violencia, pero no son contundentes al respecto de los hechos. Solo se aprecia una importante riña entre al menos dos personas, y el grito del resto de los pasajeros, algunos exclamando “mano a mano gato”, o “dale loco rescatate”.

El hombre de 50 años, aparentemente hostigó durante un largo rato al dueño de la bicicleta, quien viajaba en el furgón del tren de la línea San Martín. Cuando la formación llegó a la estación de José C. Paz, cerca de las 22:30, el sujeto intentó amedrentarlo con un cuchillo para quitarle el rodado, lo que provocó la reacción de la otra persona.

Un hombre fue apuñalado días atrás en el furgón del Ferrocarril San Martín a la altura de José C. Paz. Según testigos, había intentado robar una bicicleta. Terminó con importantes heridas punzocortantes. La gente celebraba la trifulca.

Salvaje riña a cuchillazo limpio en el Tren San Martín, cerca de José C. Paz