A lo largo del año, Vicente López planta cerca de 300 árboles en el Paseo de la Costa, en continuidad con la búsqueda de cuidado del espacio verde que caracteriza particularmente a la impronta del Paseo de la Costa, uno de los puntos más atractivos no sólo para vecinos del municipio sino también de distritos aledaños.

