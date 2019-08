“Tenemos que gobernar mejor, corregir lo que no se hizo bien y estar más cerca del que lo necesita. Vamos a estar abocados a la gestión y a partir de ahí solucionar el malestar que expresaron muchos bonaerenses en su voto”, finalizó.

“No creo en el fraude electoral. Creo que la gente se manifestó y dejó su voto en la urna. También creo que mucha gente que no nos votó puede llegar a votarnos, si hacemos las cosas bien; y que mucha gente que votó en contra nuestra puede cambiar su voto”, prosiguió Jorge Macri.

