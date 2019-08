El Sindicato de Trabajadores Municipales de San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas, con sede...

“Los vecinos nos pedían que trabajáramos en la prevención. Malvinas contaba con un Centro de Monitoreo muy pequeño, que sigue en funcionamiento, pero habíamos comprado muchas cámaras y no podíamos operarlas. Tener en nuestro Municipio un edificio con tecnología que está a la vanguardia nos pone muy felices. Matías vino a recorrer nuestro nuevo Centro Operativo Municipal para poder llevar nuestra experiencia a Mendoza. Él conoce las demandas de los vecinos de Maipú, las diferentes problemáticas que hay. Esperamos poder brindarle un panorama de lo que venimos haciendo nosotros en materia de prevención y seguridad para que él pueda adaptarlo con su equipo y aplicarlo en su ciudad”, comentó Nardini.

El nuevo edificio del Centro Operativo Municipal forma parte del Polo de Seguridad que se desarrolla en Pablo Nogués y permite albergar más de 1200 cámaras de vigilancia, de las cuales ya están en funcionamiento más de la mitad, además de las que se encuentran en el Centro de Monitoreo de Los Polvorines. Las obras siguen avanzando y próximamente se inaugurarán también el destacamento para Gendarmería Nacional y las nuevas instalaciones para Defensa Civil y Emergencias, que trabajarán de manera coordinada con el Centro Operativo Municipal para prevenir delitos no solo en los centros, sino también en los barrios periféricos del distrito.