En el video se ve claramente como un grupo de al menos cinco delincuentes se bajan de un vehículo VolksWagen Gol y roban un auto estacionado. Al mismo tiempo, y en un lapso de no más de 20 segundos, también le quitan la mochila a un hombre que estaba en un comercio.