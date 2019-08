Desde esta mañana, el ferrocarril San Martín no cuenta más con el servicio gratuito de colectivos...

Allí, renovó sus cuestionamientos al actual gobierno y dijo “no pueden hablar de futuro porque venimos de un 2015 donde prometieron cualquier cosa de manera irresponsable, dijeron lo que cada sector quería escuchar”. “No solo no solucionaron esos problema si no que arrasaron con todo lo demás”, destacó.

En su exposición ante los jefes comunales, Kicillof felicitó a los intendentes de los municipios. “Estoy inmensamente orgulloso del trabajo que hicieron en todos los distritos y en condiciones muy adversas para poner en movimiento la provincia de Buenos Aires”, dijo el postulante a gobernador, y convocó a no quedarse “ni un solo día quietos, volvamos a hablar con todos y pongamos en movimiento nuestros municipios y nuestra provincia”.